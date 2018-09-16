إصابة 20 شخصًا إثر خروج قطار عن مساره في باكستان

تعرض 20 شخصاً لإصابات متفاوتة إثر خروج قطار ركاب اليوم عن مساره في إقليم البنجاب الباكستاني .
وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية أن الحادث وقع بالقرب من مدينة ميانوالي بإقليم البنجاب عندما جنح القطار المنكوب عن السكة الحديدية ما أدى إلى إنقلاب ثماني من عرباته.
من جانبه أوضح متحدث باسم مؤسسة القطارات وسكك الحديد الباكستانية أن فرق الإغاثة هرعت إلى موقع الحادث، ونقلت المصابين إلى المستشفى، فيما باشرت الفرق الفنية بإجراء تحقيق لمعرفة سبب خروج الحادث عن مساره .
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جذبت عارضة الأزياء البريطانية ومُقدّمة البرامج التلفزيونية أليكسا تشونج، الأنظار لإطلالتها المذهلة في عرض أزياء فيكتوريا هاوس خلال أسبوع الموضة في لندن السبت. عرضت تشونج أسلوبها المفعم بالحيوية والثقة من خلال تنورة سوداء ذات النمط المستقيم وبلوزة فضفاضة ومطرزة، وكانت تبرز من خلالهما جسدها المتناسق والرشيق، خلال أول عرض لها في أسبوع الموضة في لندن، وأكملت مصممة الأزياء التي أطلقت علامتها التجارية مؤخرا وتحمل اسمها، إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي الحاد، مثبتة على كاحليها بحزام متلألئ لضمان جذب أنظار الجمهور إليها. وظهرت تشونج في وقت سابق من اليوم، بإطلالة أنيقة إذ ارتدت سروالا من الجينز الأزرق وربطت قميصا متقطعا فضفاضة فوقه بينما كانت تقف خلف الكواليس قبل أن تصل مجموعتها إلى صالة العرض، وتتعاون تشونج المحبوبة في عالم الموضة مع متاجر "ماركس آند سبنسر" وأنتجت مالبري حقيبة يد
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