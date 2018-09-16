إصابة 20 شخصًا إثر خروج قطار عن مساره في باكستان

تعرض 20 شخصاً لإصابات متفاوتة إثر خروج قطار ركاب اليوم عن مساره في إقليم البنجاب الباكستاني .

وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية أن الحادث وقع بالقرب من مدينة ميانوالي بإقليم البنجاب عندما جنح القطار المنكوب عن السكة الحديدية ما أدى إلى إنقلاب ثماني من عرباته.

من جانبه أوضح متحدث باسم مؤسسة القطارات وسكك الحديد الباكستانية أن فرق الإغاثة هرعت إلى موقع الحادث، ونقلت المصابين إلى المستشفى، فيما باشرت الفرق الفنية بإجراء تحقيق لمعرفة سبب خروج الحادث عن مساره .