مستوطنون إسرائيليون وطلبة معاهد تلمودية يقتحمون ساحات الأقصى

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن عشرات المستوطنين بينهم عدد من طلبة المعاهد التلمودية اقتحموا المسجد، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك يوميا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيًّا ومكانيًا.