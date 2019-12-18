مقتل 14 مدنيا إثر هجوم لـ بوكو حرام في تشاد
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مقتل 14 مدنيا إثر هجوم لـ "بوكو حرام" في تشاد

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العرب اليوم - مقتل 14 مدنيا إثر هجوم لـ "بوكو حرام" في تشاد

حركة "بوكو حرام"
أبوجا ـ العرب اليوم

تل 14 شخصا وجرح 5 آخرون جراء هجوم شنه مسلحو حركة "بوكو حرام" المتطرفة على مخيم للصيادين في الجزء الشمالي الشرقي من بحيرة تشاد.وأكد مسؤول محلي، اليوم الأربعاء، أن "المهاجمين وصلوا ليلا وهاجموا الصيادين"، فيما لا يزال البحث جاريا عن 13 مفقودا.يذكر أن جنودا تشاديين يشاركون في وحدة حربية دربتها الولايات المتحدة، وتؤدي مهامها في غرب إفريقيا لمجابهة تنظيم "بوكو حرام".وتسببت أعمال العنف بالمنطقة خلال العقد الماضي في مقتل أكثر من 30 ألف شخص، وتهجير نحو مليونين.

 

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مقتل 14 مدنيا إثر هجوم لـ بوكو حرام في تشاد مقتل 14 مدنيا إثر هجوم لـ بوكو حرام في تشاد



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