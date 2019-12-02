سفيرة الإمارات لدى هولندا عدة محاولات لإيقاف قطر عن دعم الإرهاب باءت بالفشل
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سفيرة الإمارات لدى هولندا: عدة محاولات لإيقاف قطر عن دعم الإرهاب باءت بالفشل

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العرب اليوم - سفيرة الإمارات لدى هولندا: عدة محاولات لإيقاف قطر عن دعم الإرهاب باءت بالفشل

الدكتورة حصة عبدالله العتيبة سفيرة الإمارات لدى هولندا
أبو ظبي - العرب اليوم

سفيرة الإمارات لدى هولندا: عدة محاولات لإيقاف قطر عن دعم الإرهاب باءت بالفشل.

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سفيرة الإمارات لدى هولندا عدة محاولات لإيقاف قطر عن دعم الإرهاب باءت بالفشل سفيرة الإمارات لدى هولندا عدة محاولات لإيقاف قطر عن دعم الإرهاب باءت بالفشل



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