مجلس الأمن الدولي يمنع النظر في قضية روسيا فيما يخص الوضع في مضيق كيرتش

منع مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، النظر في قضية روسيا فيما يخص الوضع في مضيق كيرتش، حسب معطيات التصويت.

وقال ممثل الصين الذي تترأس بلاده مجلس الأمن "صوت سبعة أعضاء ضد الموافقة على جدول الأعمال، وأربعة أعضاء أيدوا وامتنع أربعة عن التصويت، لذلك لم يتم اعتماد جدول الأعمال".

هذا وأعلن مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الاثنين، احتجاز سفن البحرية الأوكرانية "بيرديانسك" و"نيكوبول" و"ياني كابو"، التي انتهكت الحدود مع روسيا الاتحادية.

كما يذكر أن حالة الملاحة في بحر أزوف كانت قد تأزمت في بداية هذا العام بعد أن قامت السلطات الأوكرانية في آذار/مارس الماضي باحتجاز سفينة الصيد الروسية "نورد" متهمة قبطانها بالقيام بزيارة غير مشروعة إلي منطقة القرم بهدف إلحاق الضرر بمصالح الدولة. كذلك وتم في آب/أغسطس الماضي احتجاز سفينة روسية أخرى وهى ناقلة وقود":ميخانيك بوغودين".

نقلاً عن سبوتنيك