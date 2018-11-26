اجتماع طارىء لمجلس الأمن لبحث التصعيد الروسي الأوكراني

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين اجتماعاً طارئاً يبحث خلاله التصعيد العسكري، الذي حصل أمس الأحد بين روسيا وأوكرانيا إثر احتجاز البحرية الروسية ثلاث سفن عسكرية أوكرانية في مضيق كيرتش، كما أفاد دبلوماسيون.

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