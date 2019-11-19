فلسطين تطلب عقد اجتماع وزاري للجامعة العربية بعد الإعلان الأمريكي بشرعنة الاستيطان

طالبت فلسطين الأمانة العامة للجامعة العربية بعقد دورة غير عادية على المستوى الوزاري في أقرب وقت ممكن، بهدف بحث التطور الأخير لموقف الإدارة الأمريكية بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.

وأفادت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية أنه بناءً على تعليمات الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتوجيهات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، خاطبت المندوبية الأمانة العامة للجامعة العربية لعقد اجتماع وزاري لبحث الموقف الأمريكي الأخير الذي عبر عنه وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية يوم 18 نوفمبر بأن بلاده لم تعد تعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية مخالفًا للقانون الدولي والذي يأتي ضمن

سلسلة من المواقف والقرارات الأمريكية الأحادية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334.