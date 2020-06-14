تركيا تعلن تسجيل 1562 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، تسجيل 1562 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 15 حالة وفاة بالفيروس المستجد خلال يومٍ واحد وتعافي 1330 شخصًا.وتشهد تركيا في الأيام الأخيرة ارتفاعات ملحوظة لعدد المصابين الجدد بفيروس كورونا على أساس يومي، حيث تجاوز نقطة 1000 حالة لليوم الثاني على التوالي بعد أن كان دون هذا المستوى على مدار نحو أسبوعين.

وسبق أن أعلنت تركيا تجاوز المرحلة الأولى من مكافحة الجائحة، ورفعت كثيرا من القيود المفروضة بسبب انتشار الفيروس، حيث أعادت فتح المرافق العامة وسمحت بتنقلات الناس.