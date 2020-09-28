جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي غدا لبحث التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان
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جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي غدا لبحث التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان

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العرب اليوم - جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي غدا لبحث التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان

مجلس الأمن الدولي
نيويورك - العرب اليوم

جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي غداً لبحث التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان

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جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي غدا لبحث التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي غدا لبحث التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان



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إليكِ أجمل إطلالات جيجي حديد خلال فترة حمّلها انتقي منها ما يُناسب ذوقكِ

واشنطن - العرب اليوم

إطلالات عارضة الأزياء جيجي حديد خلال الحمل، تفاوتت بين الجريء والكاجول، لكن في كلتي الحالتين أطلّت كعادتها بأزياء عصرية واكبت فيها  أحدث صيحات الموضة، واحتلت جيجي حديد العناوين في الساعات الماضية بعدما وضعت طفلتها الأولى من صديقها المغني زين مالك، حيث نشر كل من جيجي ومالك صورة على موقع انستغرام لإعلان الخبر السعيد، وفي هذه المناسبة جمعنا لكنّ اجمل اطلالات جيجي حديد في فترة حملها.ونشرت حديد منذ شهر تقريباً صوراً لها من جلسة تصوير خضعت لها قبيل وضع مولودتها، وقد تألقت بفستان طويل أبيض وجاء قماشه شفافاً عند منطقة البطن ليبرز بطنها، وأطلت في يوليو الماضي بلقاء مباشر عبر انستغرام وقد كشفت عن إطلالاتها وهي حامل للمرة الأولى بقميص بنقشة المربعات باللونين الابيض والأخضر. وبدت عارضة الأزياء التي تبلغ من العمر 25 عاماً، ساحرة بق...المزيد

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