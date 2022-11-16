مقتل عدد من الأشخاص في إطلاق نار استهدف مواطنين وعناصر من الشرطة في مدينة إيذه

أفادت وكالة "فارس" بمقتل عدد من الأشخاص جراء إطلاق مجهولين النار على الأهالي والشرطة في مدينة إيذه مساء اليوم الأربعاء.

وقال مصدر أمني مطلع في حديث لوكالة "فارس": "أطلق عدد من المجهولين النار على أشخاص وضباط شرطة في مدينة إيذه الليلة".

وتابع: "أصيب واستشهد عدد من الأشخاص ورجال الشرطة في هذا الحادث الإرهابي".