مجلس الدفاع اللبناني يؤكد أن من حق اللبنانيين الدفاع عن النفس بكل الوسائل

أكد المجلس الأعلى للدفاع في لبنان على أنه من حق اللبنانيين الدفاع عن النفس بكل الوسائل ضد أي اعتداء، وذلك على خلفية الاعتداءين الإسرائيليين على الأراضي اللبنانية مؤخرا.

وتلا الأمين العام للمجلس، اللواء الركن محمود الأسمر، البيان الصادر عن اجتماع المجلس، اليوم الثلاثاء، الذي جاء فيه أن "المجلس أكد حق اللبنانيين في الدفاع عن النفس بكل الوسائل ضد أي اعتداء، وتبقى الوحدة الوطنية أمضى سلاح في وجه العدوان".