الرئيس الروسي يعلن الاتفاق مع نظيره التركي على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب
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الرئيس الروسي يعلن الاتفاق مع نظيره التركي على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب

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العرب اليوم - الرئيس الروسي يعلن الاتفاق مع نظيره التركي على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب

الرئيس الروسي يعلن الاتفاق مع نظيره التركي على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب
أنقرة - العرب اليوم

  توصل الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان الاثنين في ختام لقاء جمعهما في منتجع سوتشي، إلى اتفاق يقضي بإقامة منطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب في 15 تشرين الأول/أكتوبر. وأكد وزير الدفاع الروسي أنه لن يكون هناك أي هجوم على إدلب في ضوء هذا الاتفاق.

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الرئيس الروسي يعلن الاتفاق مع نظيره التركي على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب الرئيس الروسي يعلن الاتفاق مع نظيره التركي على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب



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الرئيس الروسي يعلن الاتفاق مع نظيره التركي على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب الرئيس الروسي يعلن الاتفاق مع نظيره التركي على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب



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