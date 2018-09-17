الرئيس الروسي يعلن الاتفاق مع نظيره التركي على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب

توصل الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان الاثنين في ختام لقاء جمعهما في منتجع سوتشي، إلى اتفاق يقضي بإقامة منطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب في 15 تشرين الأول/أكتوبر. وأكد وزير الدفاع الروسي أنه لن يكون هناك أي هجوم على إدلب في ضوء هذا الاتفاق.
GMT 17:40 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبرقمة تاريخيه بين رئيسي جيبوتي واريتريا في جدة
GMT 15:44 2018 الأحد ,16 أيلول / سبتمبرأميركا تطلب من عائلة سفير فلسطين في واشنطن حسام زملط مغادرة البلاد فورًا
GMT 23:08 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبرمقتل 20 من “سورية الديموقراطية” في كمين لداعش بدير الزور
GMT 23:04 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبرتجدد الخلاف بين إيطاليا ومالطا بسبب الهجرة
GMT 22:53 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبربومبيو يتهم روسيا بالسعي لتقويض أثر العقوبات على كوريا الشمالية
جذبت كيت موس، الأنظار خلال مشاركتها في حدث "MatchesFashion" الأبرز في الموضة، المقام في كارلوس بليس، مايفير، في لندن. وبدت أسطورة عالم الموضة، ذات الـ44 عامًا ، أنيقة وجذابة في فستان قصير باللونين الأبيض والأسود، وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء ذات كعبًا عاليًا، بالإضافة إلى مجموعة من المجوهرات الماسية وحملت حقيبة يد ذهبية اللون. وأكملت موس إطلالتها بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة النيوود، وصففت شعرها الأشقر لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها وكتفيها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة في حالة معنوية جيدة أثناء خروجها من كارلوس بلاس ، حاملة صندوقًا أبيض كبيرًا. ويأتي ظهور كيت بعد أن تراجعت عن انتقادها الشهير لعالم الأزياء والذي يستهدف النساء ذوات الجسد النحيف، في وقت سابق من هذا الشهر. وكانت قد تسببت عارضة الأزياء الشهيرة، التي اعتبرت الوجه الأصلي لحركة "Heroin chic" ، في إثارة الجدل الشديد
أرسل تعليقك