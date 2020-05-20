الجزائر تعلن تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الأخيرة

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر جمال فورار اليوم الأربعاء عن 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 7542 حالة.

وأضاف فورار في مؤتمر صحفي عن تسجيل 7 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 568 وفاة.

وأشار المصدر نفسه إلى تماثل 222 حالة للشفاء ليصل العدد الإجمالي للمتماثلين للشفاء إلى 3968 حالة.