الأمن العراقي يعلن عن عدم وجود خسائر جراء إطلاق صاروخ كاتيوشا على محيط مطار بغداد الدولي
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الأمن العراقي يعلن عن عدم وجود خسائر جراء إطلاق صاروخ كاتيوشا على محيط مطار بغداد الدولي

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العرب اليوم - الأمن العراقي يعلن عن عدم وجود خسائر جراء إطلاق صاروخ كاتيوشا على محيط مطار بغداد الدولي

إطلاق صاروخ كاتيوشا على محيط مطار بغداد الدولي
بغداد - العرب اليوم

الأمن العراقي يعلن عن عدم وجود خسائر جراء إطلاق صاروخ كاتيوشا على محيط مطار بغداد الدولي

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الأمن العراقي يعلن عن عدم وجود خسائر جراء إطلاق صاروخ كاتيوشا على محيط مطار بغداد الدولي الأمن العراقي يعلن عن عدم وجود خسائر جراء إطلاق صاروخ كاتيوشا على محيط مطار بغداد الدولي



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موديلات فساتين باللون الابيض كانت ومازالت أحد أبرز صيحات الموضة، وقد شاهدناها ضمن مختلف مجموعات دور الأزياء العالمية لهذا الموسم بتصاميمها الرسمية والكاجوال على حد سواء، وهذا النوع من الفساتين يناسب مختلف النساء ولاسيما السمراوات وقد جمعنا لك اليوم موديلات فساتين باللون الابيض مستوحاة من اطلالات درة زروق.وتعتبر درة زروق واحدة من أكثر النجمات أناقة في الوطن العربي واطلالاتها دائماً ما تكون مدروسة بعناية بحيث أتها تختار الزي المناسب للمكان المناسب، كما أنها حريصة أيضاً على اعتماد القصات المناسبة لشكل قوامها والألوان المناسبة لبشرتها وشعرها والأبيض من الألوان المفضلة بالنسبة للنجمة، حيث كثيراً ما نشاهدها فيه في تنسيقات رسمية وكاجوال على حد سواء. واليوم جمعنا بالصور موديلات فساتين باللون الابيض مستوحاة من اطلالات درة ز...المزيد

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