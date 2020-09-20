هجوم صاروخي يستهدف محيط مطار بغداد الدولي

أفادت وسائل إعلام محلية عراقية، باستهداف مطار بغداد الدولي بصاروخ كاتيوشا.وقالت قناة "السومرية" العراقية نقلًا عن مصدر عراقي إن لا خسائر نتيجة سقوط الصاروخ، وهو من نوع كاتيوشا، بمحيط المنطقة الخضراء.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاقه.

يذكر أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد تؤوي مقار حكومية وسفارات، أبرزها السفارة الأميركية، وكانت قد شهدت إطلاق عدة صواريخ باتجاهها في الأشهر الماضية.

وتزايدت وتيرة الهجمات ضد الأميركيين منذ مقتل كل من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أميركية ببغداد في 3 يناير الماضي.