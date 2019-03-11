تحطم مروحية إسرائيلية فوق منطقة جبلية

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن مروحية إسرائيلية تابعة لشركة الكهرباء، تحطمت فوق منطقة جبلية أثناء تنفيذها بعض الأعمال في المنطقة عند مستوطنة ميرون.

وأشار موقع "مفزاك لايف" إلى أن الطائرة تحطمت على إحدى الصخور، فيما تعرض الطيار لإصابات طفيفة.

ولفت الموقع إلى تقديم الاسعافات الطبية للطيار، وجار البحث للتعرف على أسباب التحطم.