فلسطين تعلن عن 122 وفاة و1898 إصابة بكورونا بين أبنائنا بالخارج
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فلسطين تعلن عن 122 وفاة و1898 إصابة بكورونا بين أبنائنا بالخارج

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العرب اليوم - فلسطين تعلن عن 122 وفاة و1898 إصابة بكورونا بين أبنائنا بالخارج

فيروس كورونا
رام الله - العرب اليوم

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد بين صفوف جالياتها حول العام، ليستقر عدد الوفيات عند 122 وفاة.

وأوضحت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم /الثلاثاء/ - أنه تم تسجيل 28 إصابة جديدة بالفيروس بين الجاليات الفلسطينية بالخارج، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 1898 إصابة، فيما سجلت 1056 حالة شفاء.

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فلسطين تعلن عن 122 وفاة و1898 إصابة بكورونا بين أبنائنا بالخارج فلسطين تعلن عن 122 وفاة و1898 إصابة بكورونا بين أبنائنا بالخارج



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