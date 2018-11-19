اصابة 25 فلسطينياً بينهم مصور صحفي برصاص الاحتلال الاسرائيلي

أصيب خمسة وعشرون فلسطينيا بينهم مصور صحافي في وكالة اسوشيتدبرس الاثنين برصاص الجيش الاسرائيلي في مواجهات اندلعت خلال احتجاجات نظمتها الهيئة العليا لـ"مسيرات العودة" الفلسطينية في شمال قطاع غزة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة لوكالة فرانس برس إن الجرحى أصيبوا "بجراح مختلفة برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي" ومن بينهم راشد رشيد وهو مصور تلفزيوني في مكتب وكالة اسوشيتدبرس في قطاع غزة.وأوضح أن رشيد "أصيب فوق مفصل القدم اليسرى برصاصة من النوع المتفجر ونقل على إثرها الى المستشفى الأندونيسي في بيت لاهيا لتلقي العلاج".