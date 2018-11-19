الجيش الإسرائيلى يجرى مناورات عسكرية فى منطقة البقاع بالضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلى إجراء مناورات عسكرية فى منطقة البقاع بالضفة الغربية، ابتداء من اليوم، وحتى يوم الأربعاء المقبل . وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن سكان منطقة البقاع سيشعرون بتحركات القوات وأصوات للقوات الجوية المشاركة مثل مقاتلات، و مروحيات وغيرها . وأوضحت الصحيفة أن المناورة جاءت ضمن الخطط العسكرية التى تم وضعها لعام 2018 .