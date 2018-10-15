الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مستوطنة اريئيل المقامة على أراضي مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن شابا فلسطينياً حاول طعن جندي اسرائيلي ما أدى إلى إطلاق النار على الشاب