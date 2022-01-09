الناتو يعلن خطر نشوب نزاع بين الحلف وروسيا لا يزال ممكنا

اعتبر الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، أن خطر اندلاع نزاع بين الحلف وروسيا لا يزال ممكنا، لكن ثمة إمكانية لتحقيق حل سياسي للخلافات العالقة بين الطرفين وقال ستولتنبيرغ"من الممكن إيجاد حل سياسي وأخذ مباعث قلق روسيا بعين الاعتبار... لكن خطر نشوب نزاع لا يزال مستمرا". وتوعد ستولتنبيرغ بـ"إجراءات ردع من قبل الناتو" بحق روسيا في حال اندلاع مثل هذا النزاع بين الطرفين" وتابع الأمين العام للحلف: "الناتو سيأمل في السيناريو الأفضل وسيعمل بشكل دؤوب في هذا الاتجاه، لكنه سيستعد للأسوأ". وتستضيف جنيف يوم 10 يناير مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة حول قضية الضمانات الأمنية، في ظل توتر متزايد في العلاقات الروسية الغربية، ليليها يوم 12 يناير اجتماع لمجلس روسيا-الناتو في بروكسل.