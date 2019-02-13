أميركا توسع قائمة العقوبات ضد إيران

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 9 أفراد ومنظمتين ضمن أحدث عقوبات تفرضها على إيران، وكانت محكمة العدل الدولية قد حكمت بعد طهر اليوم لصالح إيران في قضية أموالها المجمدة لدى واشنطن