إصابة 5 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة عفرين في سورية

أصيب خمسة أشخاص أحدهم إصابته حرجة، في انفجار سيارة مفخخة اليوم الجمعة، قرب دوار نوروز وسط مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي.

وأفاد نشطاء بأن السيارة وضعت في أكثر المناطق ازدحاما بمدينة عفرين، مشيرين إلى أن الحركة في المنطقة كانت خفيفة اليوم بسبب العطلة.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن دوي انفجار عنيف سُمع في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الغربي، وأضاف المرصد أن الانفجار خلف مصابين وأضرارا مادية.