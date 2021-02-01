الرئيس الفلسطيني يصدر مرسومًا بتمديد حالة الطوارئ لـ30 يومًا

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين، مرسوما يقضي بتمديد حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا. وأشار البيان إلى أن "المرسوم سيبدأ العمل به من يوم غدا الثلاثاء". وبناء على القرار، تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار. وسجلت فلسطين إجمالي إصابات بلغ أكثر من 159 ألف إصابة، بالإضافة إلى 1840 حالة وفاة بالفيروس.