الحوثيون يعلنون وقف استهداف السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية

أعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثين في العاصمة اليمنية صنعاء، مهدي المشاط، إطلاق مبادرة لتحقيق السلام، تشمل وقف استهداف السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.