وزير الخارجية المصري شكري يؤكد أولويتنا الحفاظ على موارد مصر المائية

رسالة صارمة لإثيوبيا وجهها وزير الخارجية المصري، سامح شكري أثناء تواجده وسط عدد من المصريين عقب الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ وقال وزير الخارجية المصري عقب الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ في اليوم الثاني للتصويت: “إن شاء الله هنستمر في إعطاء هذا الموضوع الأولوية، والمفاوضات سنستمر من خلالها في الحرص والحفاظ على مصالح مصر المائية”وتابع الوزير المصري: ” سنعمل على اتخاذ كل إجراء لحماية موارد مصر المائية، وكل مؤسسات الدولة تعمل في هذا الصدد”.