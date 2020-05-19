ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في بوركينا فاسو

أعلنت السلطات في بوركينا فاسو اليوم عن تسجيل 796 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ أول إصابة اكتشفت في البلاد في التاسع من مارس الماضي.

وقالت السلطات في بيان: إنه لم يتم تسجيل أي حالة جديدة من الوفيات جراء الوباء، ليبقى العدد عند 51 حالة وفاة، في حين سجل عدد المتشافين من المرض ارتفاعًا لأكثر من 592 شخصًا.