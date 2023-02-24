إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق غزة
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إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق غزة

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العرب اليوم - إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق غزة

شرق قطاع غزة
غزة_العرب اليوم

أصيب فلسطينيان بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة بحسب ما أعلنت مصادر طبية فلسطينية.

وأفاد مسعفون بنقل مصابين اثنين خلال تظاهرات شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة أحدهما حرجة في الوجه جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز.

وأوضح المسعفون أن عشرات آخرين من المتظاهرين أصيبوا بالاختناق وجرى علاجهم ميدانيا في مناطق متفرقة شرق قطاع غزة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل.

وبحسب مصادر محلية وشهود عيان تظاهر مئات الشبان الفلسطينيين قرب السياج الفاصل للاحتجاج على تصاعد التوتر في الضفة الغربية.

وبحسب إحصائيات فلسطينية رسمية، استشهد 64 فلسطينيا في الضفة الغربية وشرق القدس منذ بداية العام الجاري برصاص الجيش الإسرائيلي في أكبر حصيلة منذ عام 2000

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إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق غزة إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق غزة



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