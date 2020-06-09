تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا بينهم أطفال في فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، لمخالطين لحالة أعلن عنها سابقا، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 661 حالة.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن "الحالات المسجلة هي لـ7 أشخاص بينهم 4 أطفال".

وأضافت: "الحالات سجلت في الظاهرية بمحافظة الخليل، بسبب مخالطتهم مواطنا مصابا، أعلن عنه سابقا".