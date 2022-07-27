الصدر يدعو أتباعه الذين اقتحموا البرلمان إلى الانسحاب

دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، أتباعه الذين اقتحموا مجلس النواب إلى العودة لمنازلهم ونشر تغريدة على حسابه في تويتر: "ثورة محرم الحرام. ثورة إصلاح ورفض للضيم والفساد. وصلت رسالتكم" وأضاف: "أرعبتم الفاسدين. صلوا ركعتين وعودوا لمنازلكم سالمين".