سماع دوي انفجارات في مدينتي طرطوس وحمص في سوريا
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سماع دوي انفجارات في مدينتي طرطوس وحمص في سوريا

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العرب اليوم - سماع دوي انفجارات في مدينتي طرطوس وحمص في سوريا

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دمشق - العرب البوم

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن دوي انفجارات سمعت في سماء مدينة حمص، بينما ذكرت قناة الإخبارية السورية أن الانفجارات سمعت في طرطوس وحمص.

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سماع دوي انفجارات في مدينتي طرطوس وحمص في سوريا سماع دوي انفجارات في مدينتي طرطوس وحمص في سوريا



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