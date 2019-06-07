الأمن السوداني يعتقل قياديا في قوى الحرية والتغيير بعد لقائه رئيس الوزراء الإثيوبي
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الأمن السوداني يعتقل قياديا في "قوى الحرية والتغيير" بعد لقائه رئيس الوزراء الإثيوبي

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العرب اليوم - الأمن السوداني يعتقل قياديا في "قوى الحرية والتغيير" بعد لقائه رئيس الوزراء الإثيوبي

عناصر من الأمن السوداني
الخرطوم - العرب اليوم

اعتقل الأمن السوداني رئيس الحزب الاتحادي الموحد محمد عصمت عقب مشاركته ضمن وفد تحالف "قوى الحرية والتغيير" المعارض في اجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وفق وكالة "رويترز".

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الأمن السوداني يعتقل قياديا في قوى الحرية والتغيير بعد لقائه رئيس الوزراء الإثيوبي الأمن السوداني يعتقل قياديا في قوى الحرية والتغيير بعد لقائه رئيس الوزراء الإثيوبي



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الأمن السوداني يعتقل قياديا في قوى الحرية والتغيير بعد لقائه رئيس الوزراء الإثيوبي الأمن السوداني يعتقل قياديا في قوى الحرية والتغيير بعد لقائه رئيس الوزراء الإثيوبي



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