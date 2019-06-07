اعتقل الأمن السوداني رئيس الحزب الاتحادي الموحد محمد عصمت عقب مشاركته ضمن وفد تحالف "قوى الحرية والتغيير" المعارض في اجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وفق وكالة "رويترز".