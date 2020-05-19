الأردن تسجل 20 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في الأردن اليوم عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 649 إصابة.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة -بحسب وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر- على النحو التالي: 14 حالة مخالطة لحالة إيجابية أُعلن عنها سابقا، و 3 لسائقي شاحنات أحدهم أردني، واثنين أجانب ، وحالتين لأردنيين عائدين من الخارج، وحالة لممرض يعمل في مركز صحي على معبر حدودي، مبينا في الوقت نفسه شفاء 4 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 424 حالة.