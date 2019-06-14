زوارق سفن إيرانية تمنع سحب ناقلة النفط النرويجية التي تعرضت إلى هجوم في خليج عمان

أفادت وكالة "رويترز" مساء يوم الجمعة، نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن زوارق إيرانية سريعة منعت سحب ناقلة النفط النرويجية "فرونت ألتير" المتضررة في خليج عمان.

ولم يوضح المسؤول الأمريكي كيف علمت الولايات المتحدة بالمواجهة التي تم الإبلاغ عنها بين القوارب السريعة الإيرانية وقوارب الجر التي كانت تحاول ربط وسحب "فرونت ألتير" النرويجية المملوكة.

وتلقي الولايات المتحدة اللوم على إيران في هجمات يوم الخميس التي استهدف ناقلتي نفط خلال مرورهما في مياه خليج عمان.

وأكد الرئيس الأمريكي ترامب في حديث لقناة "فوكس نيوز" يوم الجمعة، أن إيران لا تستطيع إغلاق مضيق هرمز، ولكن إذا حدث ذلك فلن يكون لفترة طويلة، محملا طهران مسؤولية ما حدث.

وقال ترامب إن صور ناقلتي النفط تظهر أن إيران "هي التي نفذت" التفجيرات.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد اتهم الخميس، إيران بشن هجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان.

جدير بالذكر أن الناقلتان "FRONT ALTAIR" و"KOKUKA "COURAGEOUS اللتان تحملان علمي جزر مارشال وباناما على التوالي، وأعلنت وزارة التجارة اليابانية أنهما تحملان شحنة على صلة باليابان، قد تضررت جراء الهجوم.

هذا ووقع الهجوم بعد نحو شهر من استهداف 4 سفن تجارية بأعمال تخريب مماثلة أمام سواحل ميناء الفجيرة الإماراتي، وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران في ذلك الحادث.