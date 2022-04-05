الخارجية الروسية تعلن طرد ألمانيا دبلوماسيينا تأكيد على رغبتها في تدمير العلاقات معنا بشكل كامل

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن إعلان ألمانيا طرد 40 دبلوماسيا روسيا يشكل "تأكيدا على مسار برلين لتدمير كامل لمجمل العلاقات مع موسكو".