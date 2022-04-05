الخارجية الروسية تعلن طرد ألمانيا دبلوماسيينا تأكيد على رغبتها في تدمير العلاقات معنا بشكل كامل
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الخارجية الروسية تعلن طرد ألمانيا دبلوماسيينا تأكيد على رغبتها في تدمير العلاقات معنا بشكل كامل

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العرب اليوم - الخارجية الروسية تعلن طرد ألمانيا دبلوماسيينا تأكيد على رغبتها في تدمير العلاقات معنا بشكل كامل

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موسكو - العرب اليوم

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن إعلان ألمانيا طرد 40 دبلوماسيا روسيا يشكل "تأكيدا على مسار برلين لتدمير كامل لمجمل العلاقات مع موسكو".

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الخارجية الروسية تعلن طرد ألمانيا دبلوماسيينا تأكيد على رغبتها في تدمير العلاقات معنا بشكل كامل الخارجية الروسية تعلن طرد ألمانيا دبلوماسيينا تأكيد على رغبتها في تدمير العلاقات معنا بشكل كامل



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