أعلن المعهد النرويجي للصحة العامة في النرويج اليوم تسجيل 18 إصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " من دون وفيات جديدة بسبب بالفيروس.

وأوضح المعهد النرويجي في بيان أن الحالات الجديدة أدت إلى أرتفاع إجمالي المصابين بفيروس كورونا إلى 8522 شخصا، مشيراً إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة نتيجة للفيروس ليستقر العدد الإجمالي للمتوفين عند 238 متوفيا .