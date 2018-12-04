الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في صعدة

تمكنت قوات الجيش اليمني -اليوم الثلاثاء- من تحرير مواقع جديدة، في مديرية البقع شمالي محافظة صعدة.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمني "سبتمبر نت" عن أركان كتيبة الاقتحام الرائد خالد النمر قوله "إن قوات الجيش حررت عددا من التباب الهامة في منطقة "الخشبة" عقب هجوم شنته قوات الجيش على مواقع تمركز المليشيا فيها مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، فضلا عن تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها".