السفير الروسي يغادر واشنطن متوجها إلى موسكو للتشاور بعد تصريحات بايدن عن بوتين

غادر سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، واشنطن متوجها عبر نيويورك إلى موسكو للتشاور على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حول نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.