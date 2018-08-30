أخبر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، وزارة الخارجية حول التحضير لاستفزازات من قبل المسلحين في سوريا، وفقا لبيان صادر، اليوم الخميس.
وقال أنطونوف: "تحدثنا مفصلا للزملاء حول تحضير المسلحين، وبالذات هيئة تحرير الشام، جبهة النصرة سابقا، لاستفزاز اخر في محافظة إدلب باستخدام مواد كيميائية سامة ضد السكان المدنيين من أجل إسناد المسؤولية عن هذه الجريمة إلى القوات الحكومية".
وجاء في البيان: "أفيد بأن الإرهابيين نقلوا إلى مدينة جسر الشغور ثماني أوعية تحتوي على الكلور، والتي نقلها بعد ذلك مسلحو حزب تركستان الإسلامي إلى قرية حلليوز، وإلى هناك وصلت أيضا مجموعة من المسلحين المدربين تدريبا خاصا تدربوا تحت قيادة شركة عسكرية بريطانية خاصة أوليفا، والتي سوف تقوم بمحاكاة إنقاذ ضحايا الأسلحة الكيميائية لهذا يخططون حتى لجذب الأطفال كرهائن".
وأضاف أنطونوف: "هذا الاستفزاز يجرى إعداده بمشاركة نشطة من المخابرات البريطانية، وقد يصبح ذريعة لتنفيذ الترويكا الغربية "واشنطن ولندن وباريس" هجمات جوية صاروخية أخرى على البنية التحتية العسكرية والمدنية في الجمهورية العربية السورية".
GMT 09:08 2018 الخميس ,30 آب / أغسطس"البيت الأبيض" ترامب يدعم جهود السيسى لاستعادة الهدوء فى غزة
GMT 09:04 2018 الخميس ,30 آب / أغسطسمصرع قيادات حوثية بنيران الجيش اليمنى فى صعدة
GMT 08:59 2018 الخميس ,30 آب / أغسطسالبحرية الأمريكية تضبط قاربًا محملًا بالأسلحة والبنادق فى خليج عدن
GMT 08:55 2018 الخميس ,30 آب / أغسطسمقتل العشرات من ميليشيا الحوثي في صعدة بينهم قيادات
GMT 08:52 2018 الخميس ,30 آب / أغسطسرئيس الوزراء التايلاندى يلتقى قائد القوات المسلحة الماليزى فى بانكوك
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا جديدة لعارضة الأزياء الأميركية، هايلي بالدوين، برفقة خطيبها مغنّي البوب الكندي جاستن بيبر، أثناء تجولهما في أحد شوارع مدينة لوس أنجلوس الأميركية، مساء الثلاثاء، متوجهين إلى أحد المطاعم لتناول العشاء. وظهر المغني الشهير البالغ من العمر 24 عاما، بإطلالة أنيقة، إلى جانب حبيبته الملتفة ذراعه حولها، واختارت هايلي بلوزة أنيقة بيضاء اللون وقميصا طويلا بنقشة الفهد يكاد يصل إلى الكاحل، ونسقتهما مع بنطلون جينز الذي أضافت له حزاما باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بعدد قليل من القلائد الذهبية وزوج من الأقراط الدائرية، كما انتعلت زوجا من الشباشب المريحة وصففت شعرها الأشقر وربطته للوراء في كعكة صغيرة، كما أضافت المكياج الناعم والطبيعي، أما جاستين فظهر مرتديا ملابس كاجوال غير رسمية، إذ اختار بنطلونا من القماش مخملي اللون والذي زين بشريط رفيع من نقشة الفهد، بالإضافة إلى تي
أرسل تعليقك