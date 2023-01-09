الشرطة الأوكرانية تُعلن اختفاء بريطانيين اثنين بالقرب من مدينة سوليدار

أعلنت الشرطة الوطنية الأوكرانية، عن اختفاء مواطنين بريطانيين يبلغان من العمر 28 و48 عاما بالقرب من مدينة سوليدار، بمقاطعة دونيتسك.

وكتبت الشرطة على حسابها في "فيسبوك": "الشرطة تبحث عن متطوعين اثنين اختفيا بالقرب من مدينة سوليدار في 7 يناير، حوالي الساعة 17:15 بالتوقيت المحلي، وتلقت إدارة شرطة باخموت بلاغا عن اختفاء اثنين من المتطوعين مواطنان بريطانيان يبلغان من العمر 28 و48 عاما".

يذكر أن البريطانيين أندرو بيغشو وكريستوفر بيري، غادرا كراماتورسك في 6 يناير الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي متوجهين إلى سوليدار، ثم انقطع الاتصال بهما.

وتقع كل من مدنية كراماتورسك ومدينة وسوليدار على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، وكلا المدينتين تخضعان حاليا لسيطرة أوكرانيا.

وفي 7 يناير، قال فيتالي كيسليوف، مساعد رئيس وزارة الشؤون الداخلية في جمهورية لوغانسك الشعبية، إن القوات الأوكرانية يمكن أن تغادر سوليدار والقرى المحيطة بها في المستقبل القريب.