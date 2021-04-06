سفينة تجسس إيرانية تتعرض لهجوم في البحر الأحمر

تعرضت سفينة تجسس إيرانية، مساء الثلاثاء، لهجوم في البحر الأحمر.وقالت وسائل إعلامية، إن "السفينة الإيرانية التابعة للحرس الثوري تعرضت للهجوم قبالة ساحل إريتريا".