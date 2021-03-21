تقرير يؤكد أن إيران هددت بشن ضربة على قاعدة عسكرية أمريكية في واشنطن واستهداف عسكريين بارزين

نقلت وكالة "أسوشيتد برس" أن الحرس الثوري الإيراني بحث احتمال شن ضربة على قاعدة "فورت ماكنير" العسكرية الأمريكية الواقعة في واشنطن مع استهداف مسؤولين بارزين في البنتاغون.