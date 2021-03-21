الحرس الثوري الإيراني يعلن عن سقوط قتيل و3 إصابات في تفجير إرهابي استهدف مدنيين في مدينة سراوان

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في تفجير إرهابي استهدف مدنيين في مدينة سراوان بجنوب شرق البلاد، صباح اليوم الأحد.