الحرس الثوري الإيراني يعلن عن سقوط قتيل و3 إصابات في تفجير إرهابي استهدف مدنيين في مدينة سراوان
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الحرس الثوري الإيراني يعلن عن سقوط قتيل و3 إصابات في تفجير إرهابي استهدف مدنيين في مدينة سراوان

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العرب اليوم - الحرس الثوري الإيراني يعلن عن سقوط قتيل و3 إصابات في تفجير إرهابي استهدف مدنيين في مدينة سراوان

الحرس الثوري الإيراني
طهران - العرب اليوم

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في تفجير إرهابي استهدف مدنيين في مدينة سراوان بجنوب شرق البلاد، صباح اليوم الأحد.

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الحرس الثوري الإيراني يعلن عن سقوط قتيل و3 إصابات في تفجير إرهابي استهدف مدنيين في مدينة سراوان الحرس الثوري الإيراني يعلن عن سقوط قتيل و3 إصابات في تفجير إرهابي استهدف مدنيين في مدينة سراوان



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