سائق يُضرم النار بحافلة تقلّ 51 تلميذًا في ميلانو الإيطالية

ذَكَرَت وكالة الأنباء "أنسا" أن إيطاليا من أصل سنغالي أضرم النار في حافلة كان يقودها وعلى متنها 51 تلميذا الأربعاء، في سان دوناتو ميلانيسي بميلانو شمال إيطاليا.

وأضافت "أنسا" أن السائق (47 عاما)، الذي اعتقلته الشرطة سكب البنزين في الحافلة وأضرم النار فيها، وتعمد صدم الحافلة بسيارات على طريق سريع، وحسب المصدر ذاته فإن الإيطالي من أصل سنغالي كان يردد، قبل توقيفه "أوقفوا الموت في البحر المتوسط".

وقالت إن الشرطة هرعت إلى مكان الحادث وتمكنت من إخراج التلاميذ سالمين، قبل أن تلتهم النيران الحافلة، مشيرة إلى أن بعض الأطفال نقلوا إلى المستشفى كإجراء وقائي لأنهم أصيبوا بكدمات وآخرون كانوا في حالة صدمة لكن لم يصب أحد بجروح خطيرة.