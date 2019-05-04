الصحة تُعلن استشهاد المواطنة فلسطين صالح أحمد أبو عرار (37 عامًا) وهي حامل متأثرة بجراحها التي أصيبت بها في الرأس جراء الاستهداف الاسرائيلي شرقي حي التفاح شرقي غزة