أكدت مصادر عبرية، اليوم السبت، بأن مصر نقلت رسالة إلى حركة حماس بشأن التصعيد الإسرائيلي على غزّة.

وقال مراسل القناة العاشرة الإسرائيلية، إنّ مصر نقلت رسالة لحماس مفادها، بأن الجيش الإسرائيلي سينفذ هجمة واسعة وعنيفة على قطاع غزة، وعليكم احتوائها وعدم الرد على الهجمات الإسرائيلية.