البحرين تسجل 516 إصابة جديدة ووفاة واحدة خلال الـ24 ساعة

أعلنت البحرين تسجيل 516 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية .

وجاء في بيان وزارة الصحة البحرينية، اليوم الاثنين: "تم تسجيل 516 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 11804، من بينها 4715 حالة قائمة، تشمل 39 حالة يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج، منها 11 حالة تحت العناية الفائقة، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 19 حالة".

وأعلنت الوزارة تعافي 387 حالة إضافية؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في المملكة إلى 7070 حالة.

وتتصدر السعودية قائمة الدول العربية بعدد حالات الإصابة بـ "كوفيد 19"، وتأتي في المركز السادس عشر (بعد المكسيك، وقبل الصين) في القائمة العالمية للإصابات بالوباء.

المصدر: وكالات