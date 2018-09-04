الحوثيون يعلنون إطلاق 4 صواريخ باليستية من طراز بدر1 في جيزان السعودية

الحوثيون يعلنون إطلاق 4 صواريخ باليستية من طراز بدر1 على مصفاة أرامكو ومصنع البتروكيماويات في المدينة الاقتصادية بمدينة جيزان السعودية
GMT 17:47 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبرقبرص تنقذ 36 مهاجرا سورية قبالة سواحلها مع تنامى تدفق المهاجرين
GMT 17:47 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبرمقتل شخص وإصابة 4 آخرين فى هجوم لـ"داعش" على المصلين فى الشرقاط في العراق
GMT 17:32 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبرإصابة 4 عراقيين فى انفجار عبوة ناسفة في بغداد
GMT 17:32 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبرمقتل وإصابة 400 حوثى جراء معارك مع الجيش اليمنى في صعدة
GMT 17:32 2018 الثلاثاء ,04 أيلول / سبتمبرالسعودية تعترض صاروخًا باليستيًا أطلقته ميليشيات الحوثى باتجاه جازان
شُوهدت الممثلة برونا ماركيزين في رحلة رومانسية مع صديقها نيمار لاعب كرة القدم البرازيلي، في باريس، وظهرت في مهرجان البندقية السينمائي الأحد، وجذبت الأنظار لإطلالتها الجريئة والأنيقة عندما وصلت لحضور العرض الخاص لفيلم "The Sisters Brothers" ضمن فعاليات اليوم الخامس للدورة الـ75 من المهرجان. تألقت ماركيزين، على السجادة الحمراء، بفستان ذهبي طويل يتميز بفتحة جانبية تصل إلى الفخذ كشفت عن ساقيها النحيلتان، مع قطار طويل، وأضفت الطيَّات حول الصدر والخصر روحًا من الكلاسيكية، وأعادتنا بإطلالتها إلى بريق هوليوود الساحر، كما سلطت الضوء على قوامها المتناسق، وأضافت عقدا ماسيا مزينة بالزمرد اللامع. وأكملت حبيبة لاعب المنتخب البرازيلي، إطلالتها بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة، وتسريحة شعر قصيرة، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي. وحضرت الممثلة دون لاعب باريس سان جيرمان، نيمار (26 عاما) على السجادة الحمراء، حيث وصلت إلى قاعة "سالا
أرسل تعليقك