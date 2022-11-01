انطلاق أعمال القمة العربية على مستوى القادة

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة الجزائر، أعمال القمة العربية لـ"لم الشمل"، بحضور رؤساء ووفود عربية، وبرئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وفي كلمته خلال القمة، قال الرئيس التونسي قيس سعيد: "حربنا ضروس ضد من يريد إسقاط دولنا العربية".