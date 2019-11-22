زيادة دعم الفرد على بطاقة التموين لـ١٠٠ جنيه في مصر

يعتبر المواطن المصري هو البطل الحقيقى الذى تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادى واكتوى بنار غلاء الأسعار من أجل بناء بلده ، وفى محاولة رد الجميل لهذا المواطن البسيط الذى يحمى بلده ويشارك دائما فى بناءها كان للحكومة ان تقف بجواره وذلك بعد تراجع عدد من أسعار السلع خلال الفترة الأخيرة وكان آخرها ما أعلن عنها وزير التموين بشأن إنخفاض 4 سلع أساسية بداية شهر ديسمبر المقبل وهى الزيت والسكر والأرز والدقيق ، ولم يقف البرلمان مكتوفى الأيدى هو الاخر دعم محدودى الدخل ، حيث كان للنواب دور فى تقديم الإقتراحات لزيادة دعم بطاقات التموين ، فى نوع من تخفيف الأعباء على كاهل المواطنين البسطاء، وينتظر المصريون هدية البرلمان لهم فى عام 2020 بزيادة دعم الفرد على بطاقة التموين إلى 100 جنيه.

زيادة دعم التموين إلى 100 جنيه

وقررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأربعاء الماضى، برئاسة النائب همام العادلى، تأجيل نظر الاقتراح برغبة المقدم من النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب الموجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ووزيرى التموين والمالية، برفع قيمة الدعم للبطاقات التموينية لكل مواطن بما قيمته من 50 إلى 100 جنيه، ذلك لحين حضور ممثل التموين.

وحسب المذكرة الإيضاحية المقدمة من وكيل مجلس النواب، فإن هذا الاقتراح يأتى من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بعد إجراءات الإصلاح المالى والاقتصادى حتى يستشعر المواطن البسيط أن الدولة تقف بجواره خلال تلك المرحلة.

يشار إلى النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، كان قد تقدم من شهر باقتراح برغبة لمجلس النواب من أجل رفع قيمة ما يستحقه الفرد في بطاقة التموين من 50 جنيهًا للفرد إلى 100 جنيه، بعد التواصل مع الحكومة والجهات المعنية وتوفير الاعتماد اللازم، مشيرا أن مشروع القانون سيكون هدية البرلمان للشعب المصري العظيم.

فرحة لملايين المصريين

وأشار وهدان إلى أن زيادة الدعم الخاص ببطاقة التموين يأتي من أجل تخفيف الأعباء الموجودة على كاهل المواطن، وسيساعده بشكل كبير على تحمل أعباء المعيشة، مضيفًا أن هذا القانون سيمثل فرحة لملايين المصريين.

وأكد أنه سيعمل على سرعة مناقشة الاقتراح داخل مجلس النواب والتواصل مع وزارتي التموين والمالية وكافة الجهات من أجل سرعة إقرار القانون في أقرب وقت ممكن.

ومن جانبه قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إن مقترح زيادة قيمة دعم بطاقات التموين من 50 جنيها إلى 100 جنيه هو أمر إيجابى جدا ويراعى ظروف البسطاء من المواطنين.

تنقية البطاقات التموينية

وأوضح السيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من الممكن توفير موارد لزيادة دعم التموين من 50 جنيها إلى 100 جنيه من خلال تنقية البطاقات التموينية حتى يصل الدعم إلى مستحقيه، هذا بالإضافة إلى زيادة قيمة دعم السلع التموينية فى الموازنة العامة للدولة.

كما أكد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أننا نستطيع زيادة قيمة دعم التموين بعد ذلك إلى أكثر من 100 جنيه، حينما يتم الإعلان عن زيادة حجم الاستخراجات الخاصة باكتشاف الغاز والبترول، الأمر الذي يزيد الدخل القومى للدولة، وبالتالى نستطيع أن نسدد ديون الشركات التى تقوم بالتنقيب عن الغاز والبترول، ومن ثم تدخل هذه الأموال للخزانة العامة للدولة التى تستطيع أن تدبر مبلغ الزيادة فى دعم التموين.

ورحب النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بمقترح زيادة دعم بطاقات التموين من 50 جنيه إلى 100 جنيه ، مشيرا إلى أنه شيىء إيجابى جدا ويأتى فى صالح المواطن البسيط.

تحديد المستحقين للدعم

وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن توفير زيادة هذه القيمة من دعم التموين يجب ان تكون من خلال تحديد المستحقين للدعم ، واستبعاد غير المستحقين ، ما يوفر أموال فى الموازنة العامة للدولة لتوفير هذه الزيادة.

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة العامة للبرلمان أن 82% من الشعب المصرى كان يستحق الدعم ، إلا أنه بعد وضع قاعدة بيانات لمن يصلهم الدعم وصلت إلى 72% ، وبعد تنقية قاعدة البيانات من غير المستحقين للدعم ، فمن المتوقع أن تقل هذه النسبة.

وأوضح أننا من الممكن ان نزيد من قية دعم التموين إلى أكثر من 100 جنيه فى حالة زيادة الإنتاج والتصدير إلى الخارج والتقليل من الاستيراد ، مما يعطى انتعاشة للمنتجين المصريين.

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